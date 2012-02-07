〔欧股业绩〕安赛乐米塔尔预测上半年获利将改善

路透布鲁塞尔2月7日电---全球最大的钢铁公司安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)周二预测,在经历了2011年底的低迷之後,随着钢材出货量的回升和进一步的成本控制措施,今年上半年公司获利将有所改善.

安赛乐米塔尔公布,2011年第四季核心获利(未计利息、税项、折旧及摊销之利润,即EBITDA)下降29%至17.1亿美元,大致持平於路透调查的平均预估.

展望2012年,安赛乐米塔尔预计全年资本支出约在40-45亿美元之间,上半年钢材出货量将基本与2011年上半年相仿,而上半年EBITDA或将低於2011年同期,但会高於2011年下半年的水平.(完)