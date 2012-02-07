〔欧股业绩〕安赛乐米塔尔预测上半年获利将改善

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透布鲁塞尔2月7日电---全球最大的钢铁公司安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)周二预测,在经历了2011年底的低迷之後,随着钢材出货量的回升和进一步的成本控制措施,今年上半年公司获利将有所改善.
安赛乐米塔尔公布,2011年第四季核心获利(未计利息、税项、折旧及摊销之利润,即EBITDA)下降29%至17.1亿美元,大致持平於路透调查的平均预估.
展望2012年,安赛乐米塔尔预计全年资本支出约在40-45亿美元之间,上半年钢材出货量将基本与2011年上半年相仿,而上半年EBITDA或将低於2011年同期,但会高於2011年下半年的水平.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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