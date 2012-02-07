更正:〔中国股市〕沪综指缩量收跌1.7%,因市场担忧政策放松步伐或趋缓

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
(更正:内文第二段A股成交额应为"579.6"亿元人民币)
路透北京2月7日电---中国股市沪综指周二缩量收跌近1.7%,地产股因销售数据不佳领跌.分析人士指出,目前影响市场的主要因素是投资者预期政策微调步伐或放缓,从而拖累流动性及促进宏观面的进一步改善.
沪综指.SSEC收报2,291.902点,跌39.234点,或1.68%,昨日该股指则收创两个月新高.今日沪市A股成交额减至579.6亿元人民币,上个交易日为672亿元.
南京证券分析师温丽君表示,"2,350点上方压力较大,久攻不下後大盘面临回调压力.目前影响市场的主要因素是对於政策微调步伐的预期有变,若进一步延缓,会影响市场对流动性及政策面改善的预期."
中国央行今日重启暂停六周的正回购,市场对短期内再次调降存准率的预期大减.
温丽君并预计,股指短期仍将在2,300点附近震荡蓄势,後续则还要看政策面和流动性的改善状况.若放松迹象不明显,且地产数据持续不乐观,则基本面还未见底.
沪市地产类指数.SSEP收挫2.18%,深万科(000002.SZ)下跌3.15%,收报7.38元.
本地媒体报导称,春节後首周,中国房地产指数系统监测的40个城市中,36城市楼市周均成交量同比下降,15城市成交量降幅在50%以上.北京、上海等重点城市市场供应与成交均呈现颓势.
沪深300指数2月合约CIFG2尾盘报2,462.8点,跌1.57%,成交量为320,249手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。