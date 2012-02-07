《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国电信集团 70 40 12 2/14簿记建档 中信银行 AAA 2/15 2/16 农业银行 ============================================================================================= *中国电信集团 70 40 12 2/14簿记建档 交通银行 AAA 2/15 2/16 民生银行 ============================================================================================= 五矿集团 50 30 12 2/8簿记建档 光大银行 AAA 2/9 2/10 ============================================================================================= 北京顺鑫 3 3 12 2/8簿记建档 民生银行 AA 2/9 2/10 农业集团 ============================================================================================= 巨力集团 12 4 12 2/8簿记建档 交通银行 AA- 2/10 2/13 中信银行 ============================================================================================= 永辉超市 15 7 12 2/8簿记建档 中国银行 AA 2/9 2/10 (601933.SS) 招商银行 ============================================================================================= 正邦集团 4 4 12 2/8簿记建档 南京银行 AA- 2/9 2/10 招商银行 ============================================================================================= 重庆粮食集团 2 1 12 2/9簿记建档 招商银行 AA- 2/13 2/14 ============================================================================================= 华电国际 15 15 12 2/10簿记建档 工商银行 AAA 2/13 2/14 (600027.SS)(1071.HK) ============================================================================================= 江西高速 40 30 12 2/13簿记建档 国开行 AAA 2/14 2/15 民生银行 ============================================================================================= 武汉港务集团 7 3.5 12 2/14簿记建档 浦发银行 AA 2/16 2/17 中国银行 ============================================================================================= 精达股份 4.6 3 12 2/15簿记建档 浦发银行 A+ 2/17 2/20 (600577.SS) ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *兖矿集团 32 22 5 2/10簿记建档 农业银行 AAA 2/14 2/15 兴业银行 ============================================================================================= *保利协鑫 4 3 2/14簿记建档 中信银行 AA 2/16 2/17 中国银行 ============================================================================================= *上海外高桥 4 4 3 2/14簿记建档 交通银行 AA+ 2/15 2/16 集团 ============================================================================================= 太原重工 15 5 5 2/8簿记建档 兴业银行 AA 2/9 2/10 (600169.SS) ============================================================================================== 云南世博 7 3.3 3 2/9簿记建档 建设银行 AA- 2/10 2/13 旅游集团 ============================================================================================= 锦州港 9 1 3 2/13簿记建档 浦发银行 AA 2/15 2/16 (600190.SS) ============================================================================================= 厦门海翼集团 17 10 5 2/13簿记建档 工商银行 AA+ 2/14 2/15 光大银行 ============================================================================================= 广西建工集团 5 2 3 2/13簿记建档 华夏银行 AA- 2/15 2/16 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 南京化学工业园 1.71 1.71 3 2/8簿记建档 民生银行 AA+ 2/9 2/10 中小企业集合票据 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。