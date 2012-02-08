《Russell专栏》原油市场在伊朗制裁背景下顺势而为

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬

路透澳洲朗塞斯顿2月7日电---随着西方加快制裁,关於伊朗石油输出可能中断的消息沸沸扬扬,然而原油市场看来仍在发挥最擅长的功能,也就是让生意继续进行.

换言之,原油买家与卖家都在努力适应新的现状,并在确保所有石油需求得到满足的同时,寻求最大化利用自身优势.

以中国为例.

中国是伊朗原油的最大买家,购买量通常占到伊朗总出口的20%左右,约为每天55万桶.

但现在,中国已将1月与2月的日购买量削减28.5万桶,且据消息人士,中国3月也将继续削减从伊朗的原油进口.

中国炼厂对伊朗毫不客气,很可能在寻求更好的条款,而与此同时中国领导人则表示,西方应当退让,石油贸易制裁不是解决伊朗核问题的办法.

这些都表明,中国正在寻求尽可能利用自身在这种形势下的处境.虽无法阻止欧美试图终止伊朗的核计划,但中国能从这过程中受益.

别以为中国是单一个案:事实上,实货石油市场中的每个人都在思考如何将利益最大化.

今年第一季运至亚洲的西非原油数量将创下纪录,预估达到每天182万桶,2011年均量为157万桶.

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产油大国俄罗斯也在找机会向亚洲出售更多石油,拓展该国原油的市场版图.

伊朗石油的另一主要买家印度显然也乐於继续购买,但其明确前提是伊朗必需维持低价格.印度去年从伊朗日进口石油34.1万桶,规模位居第二.

沙特(沙乌地)阿拉伯可能也在尽量发挥自己作为最大石油出口国的角色,该国增加了船货供应,并调降了3月官方售价中对亚洲炼厂收取的较指标阿曼/迪拜原油升水幅度.

这些在在显示出,在新闻热点的背後,石油市场仍在继续运行.

热点消息的影响主要是体现在纸货市场,石油期货持续走高,布兰特原油期货近月合约自12月中以来大涨12%,在六个月高位附近交投.

推动油价走高的因素似乎不是需求增加,因外界预期国际能源署(IEA)本周将削减2012年全球石油日需求增长预估至区区30万桶.

由於欧洲濒临衰退甚至可能已陷入衰退、美国复苏缓慢且亚洲经济成长放缓,从基本面来看,短期内很难看涨油价.

但也不难预计,未来几个月内,油价中仍会包含伊朗因素引发的升水.

打破局面的因素似乎也不存在:换句话说,所有主要各方都在延续现有道路,从而导致紧张气氛升高.

看上去,西方坚定不移要通过石油制裁打击伊朗经济,而同样,伊朗当局也坚称其核计划只是出於用电目的,并誓言会继续发展该计划.

回顾一下以往的这类冲突,伊朗局势结束的方式可谓五花八门.

油市的真正问题在於,冲突发展成一场全面的战争:亦即西方大国与以色列对伊朗发动攻击,而伊朗竭尽全力关闭霍尔木兹海峡.全球20%的石油运输要经由该海峡通道.

目前更具可能性的一种情境是,事态升级,直至超出某些人的承受能力.

从现实层面而言,结果有可能是西方作出退让,假如伊朗原油禁运的时间太长,在美国与法国选举之年引发了巨大的经济痛苦.

而另一种可能则是,制裁与经济困境导致内部冲突成为伊朗的主要问题,引发某种形式的政权转换,而後促使其与西方妥协.

只要不爆发全面战争,现货市场石油都能很快作出调整,事实上,在伊朗无疑将试图继续出口石油之际,市面上甚至可能有供应过剩的情况.(完)