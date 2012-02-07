〔欧洲个股〕瑞银称流氓交易丑闻并未对资金流入产生重大影响

路透苏黎世2月7日电---瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)表示,20亿美元的流氓交易丑闻并未影响其私人银行资金流入.

"客户现在不再和我们谈论那次交易事件了,"瑞银财务主管Tom Naratil在该公司公布第四季业绩後对记者表示.他指出,富裕客户的活动受到欧元区不确定性等问题的影响.

瑞银该季度私人银行录得31亿瑞郎(33.6亿美元)新资金净流入.(完)