〔欧洲个股〕瑞银称流氓交易丑闻并未对资金流入产生重大影响

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透苏黎世2月7日电---瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)表示,20亿美元的流氓交易丑闻并未影响其私人银行资金流入.
"客户现在不再和我们谈论那次交易事件了,"瑞银财务主管Tom Naratil在该公司公布第四季业绩後对记者表示.他指出,富裕客户的活动受到欧元区不确定性等问题的影响.
瑞银该季度私人银行录得31亿瑞郎(33.6亿美元)新资金净流入.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。