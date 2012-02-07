〔企业并购〕Xstrata与嘉能可就900亿美元合并案达成一致

路透伦敦2月7日电---矿业集团XstrataXTA.L同意与商品交易巨擘嘉能可(GLEN.L)合并,所推荐的全股票对等合并交易计划规模达900亿美元,将成为迄今以来矿业领域最大一宗交易.

Xstrata周二表示,股东所持有的每股Xstrata股票将可换得2.8股嘉能可新股,其中不包括嘉能可已拥有的Xstrata股票.该公司表示,换股价相当於较Xstrata2月1日收盘价溢价15.2%.

Xstrata是全球第四大多元化矿商,其上周披露称正与嘉能可磋商,证实了有关合并谈判重启的传言.嘉能可目前已是Xstrata最大的单一股东.(完)