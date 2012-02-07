〔企业并购〕Xstrata与嘉能可就900亿美元合并案达成一致

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透伦敦2月7日电---矿业集团XstrataXTA.L同意与商品交易巨擘嘉能可(GLEN.L)合并,所推荐的全股票对等合并交易计划规模达900亿美元,将成为迄今以来矿业领域最大一宗交易.
Xstrata周二表示,股东所持有的每股Xstrata股票将可换得2.8股嘉能可新股,其中不包括嘉能可已拥有的Xstrata股票.该公司表示,换股价相当於较Xstrata2月1日收盘价溢价15.2%.
Xstrata是全球第四大多元化矿商,其上周披露称正与嘉能可磋商,证实了有关合并谈判重启的传言.嘉能可目前已是Xstrata最大的单一股东.(完)
--编译 丁琦;审校 艾茂林
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。