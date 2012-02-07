〔日本股市〕日经指数脱离三个月高位,日本烟草大涨(更新版)

(新增细节和评论)

* 日经指数几近收平,脱离三个月高点

* 日本烟草(JT)在提高财测後跳涨5%

* 船运股上涨,波罗的海乾散货运价指数结束33日连跌

* 大日本Screen制造下挫7%,因订单前景疲弱

路透东京2月7日电---日本股市日经指数.N225周二从三个月高位下跌,因希腊推迟对新救助协议条款作出回应,冲淡了对美国经济前景的乐观情绪.

"主要是因为获利回吐,而非希腊违约担忧引发的恐慌性抛售.市场强烈相信,希腊援助计划将在最後一刻敲定,"野村证券经济分析师阪上亮太表示.

日本烟草(2914.T)和船运股支撑大盘.日经指数收低0.1%,至8,917.52点.周一该指数触及三个月收盘高位,因美国就业数据好於市场预期.