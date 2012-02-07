〔日本股市〕日经指数脱离三个月高位,日本烟草大涨(更新版)

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
(新增细节和评论)
* 日经指数几近收平,脱离三个月高点
* 日本烟草(JT)在提高财测後跳涨5%
* 船运股上涨,波罗的海乾散货运价指数结束33日连跌
* 大日本Screen制造下挫7%,因订单前景疲弱
路透东京2月7日电---日本股市日经指数.N225周二从三个月高位下跌,因希腊推迟对新救助协议条款作出回应,冲淡了对美国经济前景的乐观情绪.
"主要是因为获利回吐,而非希腊违约担忧引发的恐慌性抛售.市场强烈相信,希腊援助计划将在最後一刻敲定,"野村证券经济分析师阪上亮太表示.
日本烟草(2914.T)和船运股支撑大盘.日经指数收低0.1%,至8,917.52点.周一该指数触及三个月收盘高位,因美国就业数据好於市场预期.
市场人士表示,日经指数可能在未来一两日保持区间波动,因其面临重大阻力位9,000点和9,050点,後者是去年10月创下的收盘高位.
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。