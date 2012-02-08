吸烟老年男性脑部功能下降快--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月6日电---科学家周一称，与不吸烟男性相比，吸烟的男性在步入老年时脑部功能下降更快，他们认知能力下降的速度，与比他们年长10岁但不吸烟的人相当。

英国研究人员进行的长期大规模研究发现，对於女性而言，认知能力的下降似乎与吸烟没有关系，但是对於男性，认知能力加速下降却与吸烟有关。对於吸烟的男性来说，早期的类似老年痴呆症的认知困难在45岁就能显现。

该研究进一步证明了此前大量研究已经发现的吸烟导致的长期危害。世界卫生组织称，吸烟是“世界所面临的最大公共健康威胁之一”。

吸烟能导致肺癌以及其他慢性呼吸道疾病，也是心血管疾病的一个主要风险因素。

伦敦大学学院的萨比娅（Severine Sabia）主导了该项研究，并将结果发表在《普通精神病学文献》（Archives of General Psychiatry）上。她说：“我们已经知道吸烟是呼吸道疾病、癌症和心血管疾病的一个风险因素，而本次研究则证明，吸烟在认知老化上也有损害效应，这在45岁就很明显。”

萨比娅在采访中表示，对於该研究发现的性别差异的原因可能在於，男性吸烟量更大，或者说，研究涉及的女性比例远小於男性。

该研究使用了5,099名男性和2,137名女性的数据，首次进行认知能力评估时，研究对象的平均年龄为56岁。

萨比娅称，还需做更多研究，以判定为何在本次研究中出现性别差异，并研究吸烟可能导致脑部功能下降的联系机制。（完）