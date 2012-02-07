〔航空产业〕中国外交部称希望能够与欧盟谈判解决航空碳排放税争端

路透北京2月7日电---中国外交部周二表示,希望能够与欧盟谈判解决航空碳排放税争端.

中国民用航空局近日根据国务院授权发出通知称,未经政府有关部门批准,禁止中国境内各运输航空公司参与欧盟排放交易体系,禁止各运输航空公司以此为由提高运价或增加收费项目.[ID:nCN1370322]

中国外交部是于中欧峰会举行前近一周做上述表态的.欧盟期望中国施以援手,借中方庞大的外汇储备协助解决欧债问题.

欧盟碳排放交易体系(ETS)於2005年推出,据规定,今年1月1日起,所有到、离欧盟机场的国际航班均纳入该体系,若航空公司的碳排放量超出上限,将被强制要求购买排放许可,否则将面临每排放一吨二氧化碳100欧元的罚款.(完)