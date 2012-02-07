〔航空产业〕中国外交部称希望能够与欧盟谈判解决航空碳排放税争端

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透北京2月7日电---中国外交部周二表示,希望能够与欧盟谈判解决航空碳排放税争端.
中国民用航空局近日根据国务院授权发出通知称,未经政府有关部门批准,禁止中国境内各运输航空公司参与欧盟排放交易体系,禁止各运输航空公司以此为由提高运价或增加收费项目.[ID:nCN1370322]
中国外交部是于中欧峰会举行前近一周做上述表态的.欧盟期望中国施以援手,借中方庞大的外汇储备协助解决欧债问题.
欧盟碳排放交易体系(ETS)於2005年推出,据规定,今年1月1日起,所有到、离欧盟机场的国际航班均纳入该体系,若航空公司的碳排放量超出上限,将被强制要求购买排放许可,否则将面临每排放一吨二氧化碳100欧元的罚款.(完)
--编译 康熙泽; 审校 张喜良
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。