〔表格〕外资在韩国股市买超3,605亿韩元

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透首尔2月7日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超3,605亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月 7日 360.5 -71.9 -254.9
2月 6日 176.6 -38.8 -146.0
2月 3日 -121.9 -289.4 350.1
2月 2日 1,009.6 -206.3 -766.2
2月 1日 415.6 -277.4 -197.6
1月31日 140.3 -39.9 -32.3
1月30日 -76.3 -199.5 171.5
1月27日 500.3 -190.4 -250.9
1月26日 464.1 -173.8 -270.1
1月25日 939.5 -539.9 -396.4
1月20日 1,441.8 -198.7 -1,151.5
1月19日 743.2 56.0 -731.8
1月18日 447.1 -96.5 -291.1
1月17日 462.3 66.6 -676.3
1月16日 6.3 58.0 140.6
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本月以来 1,840.4 -883.8 -1,014.6
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今年以来 8,146.4 -523.8 -6,649.5
------------------------------------------------- (完)
--编译 王洋; 审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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