〔金属期市〕伦敦期铜回落,因中国假期後买盘清淡

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 市场关注希腊情势进展,以获得指引
* LME-沪铜价差不变,预示中国需求疲弱
* 关注1210GMT时EFSF执行长雷格林的讲话
路透上海2月7日电---伦敦期铜周二下跌,因主要消费国中国假期後的买盘清淡,但有关希腊援助协议或成功实施,并帮助欧元区避免经济衰退的期望支撑铜价.
0702GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.48%,至每吨8,459美元,部分扳回此前跌幅,之前跌幅一度接近1%.上周五,LME期铜触及8,598.50美元的一周高位,并连续第四周录得周线涨幅.
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。