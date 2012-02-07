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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 15:37 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜回落,因中国假期後买盘清淡

* 市场关注希腊情势进展,以获得指引

* LME-沪铜价差不变,预示中国需求疲弱

* 关注1210GMT时EFSF执行长雷格林的讲话

路透上海2月7日电---伦敦期铜周二下跌,因主要消费国中国假期後的买盘清淡,但有关希腊援助协议或成功实施,并帮助欧元区避免经济衰退的期望支撑铜价.

0702GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.48%,至每吨8,459美元,部分扳回此前跌幅,之前跌幅一度接近1%.上周五,LME期铜触及8,598.50美元的一周高位,并连续第四周录得周线涨幅.

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