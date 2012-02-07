〔欧股业绩〕瑞银预警第一季获利恐不佳,因投行业务亏损(更新版)

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
(新增细节与评论)
* 第四季净利3.93亿瑞郎,路透预估为7.37亿瑞郎
* 财富管理业务新资金净流入31亿瑞郎,第三季38亿
* 暗示可能会采取更多措施削减成本
* 股价一度挫跌1.5%
路透苏黎世2月6日电---瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)公布投资银行业务录得亏损,并预警该部门的疲弱表现可能会影响集团第一季业绩,因为欧元区债务危机以及美国经济体质的疑虑损及业务.
瑞银周二表示,"传统上第一季交易活动水平及交易量的改善,可能无法全面实现,这将打压未来一季的整体业绩,在投行方面将最为明显."
瑞银股价早盘一度下跌1.5%.该公司稍早宣布第四季净利缩减至3.93亿瑞郎,远低於2010年同期的16.6亿,也不及路透调查所预估的7.37亿.
投行业务去年表现不佳,受到欧元区债务危机影响,客户退出市场或停止做交易,导致交易和谘询费用大幅缩减.随着监管更加严格,且经济增长放缓,投行业务前景料加更为艰困.
瑞银的美国对手如高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)第四季利润均疲弱,德意志银行(DBKGn.DE)第四季则亏损,因为债券交易剧减.[ID:nCN1366378]
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。