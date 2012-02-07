〔欧股业绩〕瑞银预警第一季获利恐不佳,因投行业务亏损(更新版)

(新增细节与评论)

* 第四季净利3.93亿瑞郎,路透预估为7.37亿瑞郎

* 财富管理业务新资金净流入31亿瑞郎,第三季38亿

* 暗示可能会采取更多措施削减成本

* 股价一度挫跌1.5%

路透苏黎世2月6日电---瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)公布投资银行业务录得亏损,并预警该部门的疲弱表现可能会影响集团第一季业绩,因为欧元区债务危机以及美国经济体质的疑虑损及业务.

瑞银周二表示,"传统上第一季交易活动水平及交易量的改善,可能无法全面实现,这将打压未来一季的整体业绩,在投行方面将最为明显."

瑞银股价早盘一度下跌1.5%.该公司稍早宣布第四季净利缩减至3.93亿瑞郎,远低於2010年同期的16.6亿,也不及路透调查所预估的7.37亿.

投行业务去年表现不佳,受到欧元区债务危机影响,客户退出市场或停止做交易,导致交易和谘询费用大幅缩减.随着监管更加严格,且经济增长放缓,投行业务前景料加更为艰困.

瑞银的美国对手如高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)第四季利润均疲弱,德意志银行(DBKGn.DE)第四季则亏损,因为债券交易剧减.[ID:nCN1366378]