《外汇动态》欧洲开盘:欧元上涨,受欧元集团主席贾克讲话影响

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
0743GMT---欧元/美元EUR=涨0.2%至1.3160美元,触发1.3150上方的停止单,且受欧元集团主席贾克最新表示不能逼迫希腊退出欧元区的讲话支撑.
据传在1.3130美元有主权投资者买盘,而商品货币可能限於区间交投.
澳元/美元AUD=D4涨0.9%至1.0820美元,交易商指出,1.0850美元处有期权障碍.
美元指数.DXY涨0.1%,报79.164.(完)
--编译 白云; 审校 张明钧
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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