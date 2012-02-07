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市场报道 | 2012年 2月 7日 星期二 15:59 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元上涨,受欧元集团主席贾克讲话影响

0743GMT---欧元/美元EUR=涨0.2%至1.3160美元,触发1.3150上方的停止单,且受欧元集团主席贾克最新表示不能逼迫希腊退出欧元区的讲话支撑.

据传在1.3130美元有主权投资者买盘,而商品货币可能限於区间交投.

澳元/美元AUD=D4涨0.9%至1.0820美元,交易商指出,1.0850美元处有期权障碍.

美元指数.DXY涨0.1%,报79.164.(完)

--编译 白云; 审校 张明钧

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