〔企业并购〕嘉能可900亿美元合并Xstrata,行业巨擘横空出世

路透伦敦2月7日电---全球最大的多元化大宗商品贸易商行--嘉能可(GLEN.L)和Xstrata周二对价值900亿美元的全股票并购达成一致意见,缔造出横跨矿业、农业和交易的大宗商品巨擘.

该交易中,嘉能可将为Xstrata每股股份发行2.8股新股,双方称此交易是"平等的并购.

公布的联合声明称,该价格较上周三爆出并购谈判消息前的Xstrata股价溢价15.2%.

Xstrata的首席执行官(CEO)Mick Davis表示,"嘉能可和Xstrata并购提供了一的独特的契机,在我们行业创造出新的企业模式,可以应对不断变化的市场环境.这是两个互补企业走出的合理一步."Davis亦将成为合并後企业的CEO.

嘉能可的CEO格拉森博格将出任新公司的副CEO,Xstrata的董事长John Bond成为新公司的董事长.

Xstrata股东将持有新公司45%的股权,而并购前嘉能可就持有Xstrata公司34%的股权.

嘉能可收购全球第四大多元化矿商Xstrata後打造出的集团,可以寄望分享未来数年中国和其他新兴市场大宗商品需求升温的效益.

作为全球最大的电煤出口商以及最大的铜厂商之一,合并後的公司将有资本与必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)、力拓(RIO.L)(RIO.AX)和淡水河谷(VALE5.SA)这些行业领袖竞争.

周一Xstrata股价收低1.7%;嘉能可收跌4.5%.不过两家公司股价仍高过公布可能进行收购前的水准.(完)