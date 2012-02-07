〔企业并购〕Xstrata执行长Mick Davis确信与嘉能可合将获得股东支持

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透伦敦2月7日电---矿业公司XstrataXTA.L确信股东将支持嘉能可(GLEN.L)对其900亿美元全股票的收购计划.周二两公司宣布达成协议.
Xstrata执行长官Mick Davis在接受路透采访时称,"这将获得(股东)支持,我对此毫不怀疑."
其还表示,合并後的集团可能在未来进行并购活动,且将谋求资产"最优化",但目前没有待出售的资产.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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