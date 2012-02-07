〔企业并购〕Xstrata执行长Mick Davis确信与嘉能可合将获得股东支持

路透伦敦2月7日电---矿业公司XstrataXTA.L确信股东将支持嘉能可(GLEN.L)对其900亿美元全股票的收购计划.周二两公司宣布达成协议.

Xstrata执行长官Mick Davis在接受路透采访时称,"这将获得(股东)支持,我对此毫不怀疑."

其还表示,合并後的集团可能在未来进行并购活动,且将谋求资产"最优化",但目前没有待出售的资产.(完)