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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 16:06 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币多小幅上涨,投资者继续关注希腊局势

* 股市资金流入提振韩元,未见Lone Star的美元需求

* 坡元上涨;短线人士在1.25附近买入坡元/美元

* 美元空头回补打压菲律宾披索

路透新加坡2月7日电---资金流入周二提振韩元上涨,多数新兴亚洲货币略升,不过投资者关注希腊的关键会议,看其是否能就改革达成协议避免无序违约.

希腊政界领袖周一推迟决定是否接受苛刻条件以获取1,300亿欧元援助金,但投资者仍预计该国最终将接受财政撙节措施,获得贷款.

澳洲央行今日意外决定维持利率不变,帮助维护了投资者对於全球经济复苏的期望,并支撑新兴亚币.[ID:nCN1373706]

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