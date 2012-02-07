〔新兴汇市〕亚洲货币多小幅上涨,投资者继续关注希腊局势

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 股市资金流入提振韩元,未见Lone Star的美元需求
* 坡元上涨;短线人士在1.25附近买入坡元/美元
* 美元空头回补打压菲律宾披索
路透新加坡2月7日电---资金流入周二提振韩元上涨,多数新兴亚洲货币略升,不过投资者关注希腊的关键会议,看其是否能就改革达成协议避免无序违约.
希腊政界领袖周一推迟决定是否接受苛刻条件以获取1,300亿欧元援助金,但投资者仍预计该国最终将接受财政撙节措施,获得贷款.
澳洲央行今日意外决定维持利率不变,帮助维护了投资者对於全球经济复苏的期望,并支撑新兴亚币.[ID:nCN1373706]
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。