《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.80%,略低於于二级市场

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 招标品种: 财政部一年期固息国债
* 招标金额: 280亿元人民币
* 招标时间: 周三(8日)9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 2.75%-2.83%
* 预测均值: 2.80%(按各家机构预测值平均)
路透上海2月7日电---中国财政部周三将招标发行一年期固息国债.路透调查显示,虽然宽松资金面令机构买债需求得以释放,但该品种收益水平偏低,或令明日需求呈中性;不过央票继续停发缓和市场紧张情绪,预计中标利率将略低於二级市场,预估均值在2.80%.
交易员指出,一年期国债久期短且票面利率低,机构主动投标意愿不强,投标主力集中在大型银行和外资银行.鉴於目前流动性仍显充裕,且开年以来债券供给规模尚有限,因此预计投标主力仍有需求存在.
"收益太低了,投资盘是不会拿的;久期太短,交易盘也不会拿;只有有特殊配置需求的大行或者需要平盘的外资行拿,"北京一外资银行交易员称.
华南一券商分析师则表示,"从今天两期国开债的投标倍数看出来,市场整体需求还是可以的."
而上海一银行交易员更加乐观,她认为,今日央行未重启央票发行令二级市场走稳,机构担忧得以缓解,有助於一级市场中标利率下行,其所在银行明日将在较低点位投标.
"但是也要看看明天的资金成本,"她并称.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在2.8131%;二级市场上,剩余期限约0.932年的固息国债120001券最新双边报价CN120001=CFXM为2.8150%/2.8000%.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二低位徘徊.虽然央行时隔六周重启正回购操作,但鉴於目前资金面宽松,正回购暂未给资金面带来明显影响,各期限资金供给仍非常充足. 现券收益率止升走稳,因本周央行公开市场一年央票继续停发,令市场一度紧张的心态稍平缓.[CN/CN]
本期债为财政部今年第二期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
招标时间为2月8日上午9:30-10:30,2月8日开始发行并计息,2月10日发行结束,2月14日起上市交易.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。