《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.80%,略低於于二级市场

* 招标品种: 财政部一年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(8日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 2.75%-2.83%

* 预测均值: 2.80%(按各家机构预测值平均)

路透上海2月7日电---中国财政部周三将招标发行一年期固息国债.路透调查显示,虽然宽松资金面令机构买债需求得以释放,但该品种收益水平偏低,或令明日需求呈中性;不过央票继续停发缓和市场紧张情绪,预计中标利率将略低於二级市场,预估均值在2.80%.

交易员指出,一年期国债久期短且票面利率低,机构主动投标意愿不强,投标主力集中在大型银行和外资银行.鉴於目前流动性仍显充裕,且开年以来债券供给规模尚有限,因此预计投标主力仍有需求存在.

"收益太低了,投资盘是不会拿的;久期太短,交易盘也不会拿;只有有特殊配置需求的大行或者需要平盘的外资行拿,"北京一外资银行交易员称.

华南一券商分析师则表示,"从今天两期国开债的投标倍数看出来,市场整体需求还是可以的."

而上海一银行交易员更加乐观,她认为,今日央行未重启央票发行令二级市场走稳,机构担忧得以缓解,有助於一级市场中标利率下行,其所在银行明日将在较低点位投标.

"但是也要看看明天的资金成本,"她并称.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在2.8131%;二级市场上,剩余期限约0.932年的固息国债120001券最新双边报价CN120001=CFXM为2.8150%/2.8000%.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二低位徘徊.虽然央行时隔六周重启正回购操作,但鉴於目前资金面宽松,正回购暂未给资金面带来明显影响,各期限资金供给仍非常充足. 现券收益率止升走稳,因本周央行公开市场一年央票继续停发,令市场一度紧张的心态稍平缓.[CN/CN]

本期债为财政部今年第二期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

招标时间为2月8日上午9:30-10:30,2月8日开始发行并计息,2月10日发行结束,2月14日起上市交易.(完)