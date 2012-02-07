〔中国票据市场〕转贴利率延续跌势,资金成本持坚或抑未来下行空间

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透上海2月7日电---中国票据市场转贴利率周二延续跌势,因月初机构收票热情不减.不过交易员指出,如果没有下调存款准备金率或其他利好流动性政策出台,持坚的资金成本或抑制转贴利率未来下行空间.
华南一银行交易员称,虽然收票需求旺盛致转贴价格连续下行,但考虑到六个月shibor等资金成本持坚等因素,如果没有下调存准等利好政策刺激,目前票据价格已"基本到底了,(再)向下的空间不大了."
中国大型投行--中金公司最新利率周报指出,1月中国外汇占款有望恢复增长,增量达2,000-2,500亿元人民币,这使得存款准备金率近期下调的迫切性降低。[ID:nCN1371362]
另外,华东一银行交易员补充说,就其个人感觉,各家银行信贷规模并没有想象中那样宽松,这可能和监管机构的规模细化管理有关,即不允许银行突击放贷,而是要保持细水常流.
交易员并透露,目前六个月左右的银行承兑汇票在年息7.2%-7.3%附近有成交.银行间市场主要资金价格之一--六个月shiborSHICNY6MD=自2009第三季度起,从不足2%水平一路攀升.2011年下半年至今,则基本保持在5%以上.今日最新价格为5.4035%.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.2839/7.8461 8.4496/8.0822 9.6551/8.9018
上日 8.2908/7.8514 8.4565/8.0822 9.7096/8.9564
------------------------------------------------------
变动 -0.69bp/-0.53bp -0.69bp/0bp -5.45bp/-5.46bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价持平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1873%,与上日的持平.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.3660/3.2933 3.4014/3.3470
上日 3.3750/3.3013 3.4074/3.3520
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
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索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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