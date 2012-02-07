〔中国票据市场〕转贴利率延续跌势,资金成本持坚或抑未来下行空间

路透上海2月7日电---中国票据市场转贴利率周二延续跌势,因月初机构收票热情不减.不过交易员指出,如果没有下调存款准备金率或其他利好流动性政策出台,持坚的资金成本或抑制转贴利率未来下行空间.

华南一银行交易员称,虽然收票需求旺盛致转贴价格连续下行,但考虑到六个月shibor等资金成本持坚等因素,如果没有下调存准等利好政策刺激,目前票据价格已"基本到底了,(再)向下的空间不大了."

中国大型投行--中金公司最新利率周报指出,1月中国外汇占款有望恢复增长,增量达2,000-2,500亿元人民币,这使得存款准备金率近期下调的迫切性降低。[ID:nCN1371362]

另外,华东一银行交易员补充说,就其个人感觉,各家银行信贷规模并没有想象中那样宽松,这可能和监管机构的规模细化管理有关,即不允许银行突击放贷,而是要保持细水常流.

交易员并透露,目前六个月左右的银行承兑汇票在年息7.2%-7.3%附近有成交.银行间市场主要资金价格之一--六个月shiborSHICNY6MD=自2009第三季度起,从不足2%水平一路攀升.2011年下半年至今,则基本保持在5%以上.今日最新价格为5.4035%.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 8.2839/7.8461 8.4496/8.0822 9.6551/8.9018

上日 8.2908/7.8514 8.4565/8.0822 9.7096/8.9564

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变动 -0.69bp/-0.53bp -0.69bp/0bp -5.45bp/-5.46bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1873%,与上日的持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.3660/3.2933 3.4014/3.3470

上日 3.3750/3.3013 3.4074/3.3520

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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