《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透伦敦2月7日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
英镑/美元:近期的日内跌势在经五个工作日/周调整後的一目均衡云区处或略上方,以及上行的一目均衡转换线略下方遇到可观的承接买盘.这意味着偏多旗形正在形成,预计至少会在1.5884上方创下又一个波段高点.若要重估此判断,须明确收在转换线下方.
欧元/美元:昨日未显露新的方向性线索,目前的区间要麽是看涨旗形(有望上探1.34/35),要麽是在形成顶部(若跌回1.3026/1.3010/1.2955下方则更好理解),因此在今日开盘前持中性立场.
澳元/美元:澳洲央行今天上午意外按兵不动,令买盘重新归队,上午创下又一个短线高位.隐含波动率依然承压,从这方面而言,市场拉高有些超涨,但若日线收在1.0765美元(2011年9月高位)上方,或攻破升向1.0980\1.1080的费波纳奇区域和2011年高位之前的最後阻力.(完)
--编译 丁琦;审校 张明钧
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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