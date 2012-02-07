《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月7日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

英镑/美元:近期的日内跌势在经五个工作日/周调整後的一目均衡云区处或略上方,以及上行的一目均衡转换线略下方遇到可观的承接买盘.这意味着偏多旗形正在形成,预计至少会在1.5884上方创下又一个波段高点.若要重估此判断,须明确收在转换线下方.

欧元/美元:昨日未显露新的方向性线索,目前的区间要麽是看涨旗形(有望上探1.34/35),要麽是在形成顶部(若跌回1.3026/1.3010/1.2955下方则更好理解),因此在今日开盘前持中性立场.

澳元/美元:澳洲央行今天上午意外按兵不动,令买盘重新归队,上午创下又一个短线高位.隐含波动率依然承压,从这方面而言,市场拉高有些超涨,但若日线收在1.0765美元(2011年9月高位)上方,或攻破升向1.0980\1.1080的费波纳奇区域和2011年高位之前的最後阻力.(完)

--编译 丁琦;审校 张明钧

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