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市场报道 | 2012年 2月 7日 星期二 16:23 BJT

《外汇动态》据称欧元兑美元在1.3180-00有卖单聚集

0803 GMT--欧元兑美元EUR=恢复升势,但毫未改变很多人对欧元仍呈区间格局的看法.这或许能帮助解释在1.3180-00之间聚集了大量欧元卖单的传言,另据称1.3160之上已挂有主权卖单.

据称做日间交易的欧元/美元空头已在1.3120-30挂出意在了结获利的卖单,欧元恐很快发现四面楚歌的状况.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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