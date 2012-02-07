《外汇动态》据称欧元兑美元在1.3180-00有卖单聚集

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
0803 GMT--欧元兑美元EUR=恢复升势,但毫未改变很多人对欧元仍呈区间格局的看法.这或许能帮助解释在1.3180-00之间聚集了大量欧元卖单的传言,另据称1.3160之上已挂有主权卖单.
据称做日间交易的欧元/美元空头已在1.3120-30挂出意在了结获利的卖单,欧元恐很快发现四面楚歌的状况.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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