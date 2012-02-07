(重发)〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元持稳,希腊有关外部援助条款的最後决定逼近

(重发以补上遗漏的第四段)

* 乔丹将进行代理央行总裁以来的首次讲话

* 乔丹坚持力守瑞郎/欧元的1.20上限

* 希腊对接受苛刻的援助条件却步

路透苏黎世2月7日电---瑞郎兑欧元周二持稳,尽管希腊政治领导人推迟有关援助条款的决定,但投资者还是寄望希腊最终能敲定援助协议.

若不能获得1,300亿欧元援助资金,希腊有可能发生债务违约,并震动整个欧元区.

投资者在不确定性升高之际买入避险品种瑞郎,市场忧虑希腊债务危机恶化会严重威胁瑞士央行设定的1.20汇率上限.

瑞士央行代理总裁乔丹此前表示,只要有必要,瑞士央行将坚守汇率上限,并采取一切手段守卫该水准.乔丹将在今日稍晚举行执掌瑞士央行以来的首次公开演讲.

"瑞士央行高层最新言论一直很有说服力,以致欧元区财政问题相关的事件风险未导致瑞郎大幅升值,"瑞银分析师Reto Huenerwadel称.

0747 GMT时瑞郎兑美元较纽约收盘价升0.2%至0.9164.

瑞郎兑欧元持稳於1.2063.(完)

--编译 王洋/石冠兰;审校 蔡美珍/丁琦

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