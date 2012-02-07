版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 7日 星期二 16:31 BJT

《外汇动态》Westpac针对澳元/美元空仓止损离场

0800 GMT--澳洲银行Westpac表示,已针对此前的澳元/美元AUD=D4空仓止损离场.

这些空仓的平均建仓水准为1.0660美元,止损位稍高於1.08美元,澳元/美元汇价今日稍早触及1.08.此项交易的亏损稍高於1.3%.

Westpac表示,随着澳洲央行3月降息的门槛提高,短期内偏向于澳元走升.

在澳洲央行意外宣布维持利率不变後,澳元兑美元周二触及六个月高位1.0823.

--编译 王洋;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐