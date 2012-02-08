兰博基尼拟推SUV 复制保时捷卡宴的成功--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎/柏林2月6日电---兰博基尼，“更贴近地面”超级跑车生产商，计划推出一款新车型：SUV。

据两名熟悉情况的消息人士称，大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的兰博基尼拟在4月北京车展上宣布，将於2016年发布一款SUV。

奢华四驱车市场增长迅速，兰博基尼希望能复制保时捷卡宴的成功，但却面临疏远其价值31.3万欧元（约41.3万美元）Aventador碳纤维跑车粉丝的风险，粉丝希望保证兰博基尼车型“血统纯正”。

全球最大兰博基尼车主俱乐部位於洛杉矶，该俱乐部主席罗曼诺夫斯基（Andrew Romanowski）称：“（兰博基尼）能有一款SUV车型也不错，但一定得是全球最快的车，而且要看起来有极致美。”

“如果像一款像宝马X5系的车型，这将是一种背叛。人们会非常失望。”（完）