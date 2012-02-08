全球半数工人愿意考虑去国外工作--调查

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约2月6日电---据周一发布的调查，为把握一份好工作、涨薪以及语言训练等其他机会，世界半数工人愿意考虑去另一个国家工作。
Ipsos的国际调查显示，随着全球经济持续疲软，墨西哥、巴西、俄罗斯、土耳其和印度的雇员最愿意抓住新机会，而瑞典、美国和比利时的工人则更希望离家近些。
接受调查的20%受访者称，若能获得10%的工资涨幅，他们很可能愿意去国外工作两三年，30%的受访者表示他们会考虑这种可能性。
Ipsos Global Public Affairs的研究经理Keren Gottfried说：“来自全球24个国家的一半雇员实际上愿意接受国外任务，这是很庞大的数量。”
“考虑到世界全球化程度加深、选择机会包含多个国家以及雇主将国际经验视为财富，这麽多人感兴趣并不奇怪。”
更高工资是使工人愿意去往国外的主要因素，其次是更好的工作条件、不错的工作发展、猎奇以及转变生活。
能够保证在离开两年後能恢复当前工作，也是工人考虑变动的一大因素。
最愿意抓住这些机会的是收入和教育水平低的单身青年，以及企业高管与决策者。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。