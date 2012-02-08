全球半数工人愿意考虑去国外工作--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约2月6日电---据周一发布的调查，为把握一份好工作、涨薪以及语言训练等其他机会，世界半数工人愿意考虑去另一个国家工作。

Ipsos的国际调查显示，随着全球经济持续疲软，墨西哥、巴西、俄罗斯、土耳其和印度的雇员最愿意抓住新机会，而瑞典、美国和比利时的工人则更希望离家近些。

接受调查的20%受访者称，若能获得10%的工资涨幅，他们很可能愿意去国外工作两三年，30%的受访者表示他们会考虑这种可能性。

Ipsos Global Public Affairs的研究经理Keren Gottfried说：“来自全球24个国家的一半雇员实际上愿意接受国外任务，这是很庞大的数量。”

“考虑到世界全球化程度加深、选择机会包含多个国家以及雇主将国际经验视为财富，这麽多人感兴趣并不奇怪。”

更高工资是使工人愿意去往国外的主要因素，其次是更好的工作条件、不错的工作发展、猎奇以及转变生活。

能够保证在离开两年後能恢复当前工作，也是工人考虑变动的一大因素。

最愿意抓住这些机会的是收入和教育水平低的单身青年，以及企业高管与决策者。（完）