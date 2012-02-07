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市场报道 | 2012年 2月 7日 星期二 16:50 BJT

《外汇动态》欧元/美元期权风险逆转指标上升

0823GMT---欧元/美元期权风险逆转指标(RR)上涨,指标一个月期/delta值0.25的期权RREUR1MRR=ICAP约报1.8%,暗示市场青睐欧元卖权,上周收於1.2%.

希腊民间部门参与(PSI)协议远未敲定,围绕葡萄牙可能是接下来需要进行债务重组的国家的担忧犹存,所有这些都意味着欧元风险溢价上升EUR=.

欧元/美元一个月期权隐含波动率约持坚於11.70%,高於上周约11.1%的收盘位.(完)

--编译 白云; 审校 艾茂林

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