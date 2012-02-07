《外汇动态》欧元/美元期权风险逆转指标上升

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
0823GMT---欧元/美元期权风险逆转指标(RR)上涨,指标一个月期/delta值0.25的期权RREUR1MRR=ICAP约报1.8%,暗示市场青睐欧元卖权,上周收於1.2%.
希腊民间部门参与(PSI)协议远未敲定,围绕葡萄牙可能是接下来需要进行债务重组的国家的担忧犹存,所有这些都意味着欧元风险溢价上升EUR=.
欧元/美元一个月期权隐含波动率约持坚於11.70%,高於上周约11.1%的收盘位.(完)
--编译 白云; 审校 艾茂林
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该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。