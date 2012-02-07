〔中国金属〕中国一些铜炼厂考虑出口精炼铜--交易商

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透上海2月7日电---世界最大铜消费国中国的一些炼厂考虑将精炼铜库存出口,因内需不振而海外价格较高,两位直接了解这类动向的交易商周二表示.
这两位交易商已收到部分中国炼厂出口铜的询价,他们称酝酿这一计划的炼厂目前仅限於可出口退税企业.
"我们的确收到一些询价,考虑到套利长期不佳,这是合情合理的,"一西方银行驻上海交易商称.
上海和伦敦市场之间的进口套利窗口过去一个月一直关闭,按现金基数计算,该套利窗口处於一年最低,按三个月基数计算,该套利窗口处於自去年4月以来最低.
除去年一季度之外,中国很少出口精炼铜,每月出口量仅盘旋于300-400吨.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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