〔中国金属〕中国一些铜炼厂考虑出口精炼铜--交易商

路透上海2月7日电---世界最大铜消费国中国的一些炼厂考虑将精炼铜库存出口,因内需不振而海外价格较高,两位直接了解这类动向的交易商周二表示.

这两位交易商已收到部分中国炼厂出口铜的询价,他们称酝酿这一计划的炼厂目前仅限於可出口退税企业.

"我们的确收到一些询价,考虑到套利长期不佳,这是合情合理的,"一西方银行驻上海交易商称.

上海和伦敦市场之间的进口套利窗口过去一个月一直关闭,按现金基数计算,该套利窗口处於一年最低,按三个月基数计算,该套利窗口处於自去年4月以来最低.

除去年一季度之外,中国很少出口精炼铜,每月出口量仅盘旋于300-400吨.(完)