〔中国债市〕现券分化央票等短券收益率下滑,新债结果拖累固息金融债

路透上海2月7日电---中国银行间债市周二现券走势分化,因公开市场一年央票继续停发,相关期限现券收益率应声下滑,此外短融买盘亦较旺,而五年国开行固息债招标结果不佳,拖累固息金融债表现,收益率有所上行.

交易员并指出,随着存准率调降的预期越来越弱,机构对未来货币政策的放松空间也日趋谨慎,近期市场对中长券的看好程度明显减弱,从控制风险的角度出发,短券的关注程度有所上升,交投日渐热络.

"央票收益率下来一点,(一年央票)不发了嘛,一年到一年半左右的央票都还不错,"上海一银行交易员称.

阔别六周之久的正回购终於再出江湖.中国人民银行公开市场今日将进行260亿元人民币正回购操作,期限28天.尽管没有一年期央票的助力,公开市场依然提前实现资金净回笼.[CN/MMTCN]

上述交易员并表示,今日国开债的招标结果显示市场对固息金融债的看法谨慎,相关现券收益率亦继续走高,不过浮息金融债维持了不错的走势,其中Shibor基准浮息债较定存基准浮息债表现更佳.

她还指出,信用债方面,亦是短期品种当道,短融延续了火热的走势,需求旺盛,而中票等中长期品种表现平平.

国家开发银行[CHDB.UL]五年期固息金融债中标利率略高於此前市场预期,但同时招标的10年浮息债中标利差明显低於预期.交易员指出,市场预计宽松政策出台节奏减缓,浮息债的价值洼地逐渐凸现,成为机构逐利的领域.[ID:nCN1373786]

剩余期限约0.852年的央票1101096券最新成交对应收益率CN1101096=CFXS为3.4187%,上日尾盘为3.4700%.剩余期限约9.55年的国开行固息债110248券最新报价收益率CN110248=CFXM为4.05%/3.95%,上日尾盘为4.02%/3.92%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.7794 3.5005

上日 2.7888 3.4476

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4830/3.4143

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8040/2.7480

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5918/3.5300 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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