〔中国债市〕现券分化央票等短券收益率下滑,新债结果拖累固息金融债

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透上海2月7日电---中国银行间债市周二现券走势分化,因公开市场一年央票继续停发,相关期限现券收益率应声下滑,此外短融买盘亦较旺,而五年国开行固息债招标结果不佳,拖累固息金融债表现,收益率有所上行.
交易员并指出,随着存准率调降的预期越来越弱,机构对未来货币政策的放松空间也日趋谨慎,近期市场对中长券的看好程度明显减弱,从控制风险的角度出发,短券的关注程度有所上升,交投日渐热络.
"央票收益率下来一点,(一年央票)不发了嘛,一年到一年半左右的央票都还不错,"上海一银行交易员称.
阔别六周之久的正回购终於再出江湖.中国人民银行公开市场今日将进行260亿元人民币正回购操作,期限28天.尽管没有一年期央票的助力,公开市场依然提前实现资金净回笼.[CN/MMTCN]
上述交易员并表示,今日国开债的招标结果显示市场对固息金融债的看法谨慎,相关现券收益率亦继续走高,不过浮息金融债维持了不错的走势,其中Shibor基准浮息债较定存基准浮息债表现更佳.
她还指出,信用债方面,亦是短期品种当道,短融延续了火热的走势,需求旺盛,而中票等中长期品种表现平平.
国家开发银行[CHDB.UL]五年期固息金融债中标利率略高於此前市场预期,但同时招标的10年浮息债中标利差明显低於预期.交易员指出,市场预计宽松政策出台节奏减缓,浮息债的价值洼地逐渐凸现,成为机构逐利的领域.[ID:nCN1373786]
剩余期限约0.852年的央票1101096券最新成交对应收益率CN1101096=CFXS为3.4187%,上日尾盘为3.4700%.剩余期限约9.55年的国开行固息债110248券最新报价收益率CN110248=CFXM为4.05%/3.95%,上日尾盘为4.02%/3.92%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.7794 3.5005
上日 2.7888 3.4476
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4830/3.4143
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8040/2.7480
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5918/3.5300 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 黄凯
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。