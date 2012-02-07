〔企业并购〕标准人寿投资公司称将投票反对嘉能可和Xstrata合并

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透伦敦2月7日电---XstrataXTA.L第四大股东--标准人寿投资公司(STANDARD LIFE INVESTMENTS)打算投票反对嘉能可(GLEN.L)的收购提议,称该收购"明显低估Xstrata的资产和未来获利潜力."
"尽管Xstrata和嘉能可合并有一些好处,但是提议的换股比例明显低估Xstrata的资产和未来获利贡献."标准人寿投资公司股权部门主管David Cumming称.
"所以我们打算投反对票,除非合并条款对於Xstrata股东来说有实质的改善."
标准人寿投资公司持有6,360万股Xstrata股票.(完)
--编译 田建华;审校
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。