〔企业并购〕标准人寿投资公司称将投票反对嘉能可和Xstrata合并

路透伦敦2月7日电---XstrataXTA.L第四大股东--标准人寿投资公司(STANDARD LIFE INVESTMENTS)打算投票反对嘉能可(GLEN.L)的收购提议,称该收购"明显低估Xstrata的资产和未来获利潜力."

"尽管Xstrata和嘉能可合并有一些好处,但是提议的换股比例明显低估Xstrata的资产和未来获利贡献."标准人寿投资公司股权部门主管David Cumming称.

"所以我们打算投反对票,除非合并条款对於Xstrata股东来说有实质的改善."

标准人寿投资公司持有6,360万股Xstrata股票.(完)