《独家新闻》伊朗拖欠购买印度稻米的款项,受西方制裁影响

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透新德里2月7日电---出口商和稻米加工商周二表示,伊朗买家拖欠支付从印度购入约20万吨稻米的费用.目前西方发起新一轮对伊制裁,两国间的贸易承受更大的压力.
印度贸易商表示,违约金额约为1.44亿美元,涉及的是去年10月和11月从印度港口装运的船货.大多数印度稻米出口商接受90天的信用期限.
印度是伊朗最大的稻米供应方.伊朗每年需要100-120万吨稻米,印度提供其中的70%左右.
"这是个严重的问题,我们不能排除伊朗方面出现进一步的违约."全印度大米出口协会(All India Rice Exporters Association)的总裁Vijay Setia表示,"我们已经要求政府介入此事."
Setia称,印度不应再以赊账方式向伊朗出口更多稻米.他指出,泰国、越南和巴基斯坦等供应国家都已经停止这种做法.
无法立即联系到伊朗贸易商和官员就此事置评.
美国在今年初对伊朗发起新一轮制裁,针对的是与伊朗央行进行交易的金融机构,希望以此遏制伊朗的石油收入并迫使伊朗放弃可能的核武器研究计划.欧盟也在本周加入了对伊朗石油贸易的制裁,预计制裁将在六个月内全面生效.
此次稻米支付违约事件或是制裁产生影响的最新佐证.(完)
--编译 高琦; 审校 张涛
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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