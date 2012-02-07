以色列袭击伊朗或将美国与全球经济拖下水

(本文由路透中文网编译提供)

路透慕尼黑2月5日电--以色列若袭击伊朗核设施，将重创全球经济，导致伊斯兰战斗精神复苏，还可能将美国拖入地区战争,而无论美国是否支持该袭击。

更为严重的是，一旦以色列袭击伊朗，伊朗对生产核武器的任何疑虑都将不复存在。

以上这些是美国和欧洲长期以来对以色列袭击伊朗後果的假设。随着以色列反复警告和平解决伊朗核问题的机会可能正在消失，西方国家更为急迫地重估这些假设。

西方专家希望，以色列在袭击伊朗前进行长期和深入的考虑。很多人担心袭击将引发更加广泛的冲突。

“袭击伊朗核设施是明确地决定向伊朗开战，”美国前战略武器削减谈判首席代表Richard Burt在慕尼黑安全会议间隙对路透称。

“存在很大的不确定性，所有的基本上都是负面的，这是美国参谋长联席会议一直不太赞同袭击伊朗的一个原因。”

分析人士称，在对伊朗核项目动武的问题上，以色列和西方国家的观点分歧加大。

《纽约时报》近期报导，以色列领导人根据情报评估和学术研究，认为若以色列袭击伊朗核设施，不会引发地区战争、武装分子的攻击以及油价大幅上涨等灾难後果。

若遭受袭击，伊朗可能驱逐国际原子能机构专家，并退出核不扩散条约，令谈判解决核问题的可能性消失。

“届时将没有任何一个国家会谴责伊朗，反倒都会谴责以色列。一旦伊朗退出核不扩散条约，制裁也就不复存在了，”布鲁金斯学会（Brookings Institution）萨班中东政策研究中心主任Ken Pollack称。

专家认为，袭击只会延缓伊朗核项目，而非将其摧毁。而一旦伊朗从袭击中恢复，则很可能寻求生产核武器。美国国际战略研究中心（CSIS, Center for Strategic and International Studies）中东项目主任Jon Alterman指出，伊朗将加倍努力生产威慑武器，以确保此类袭击不再发生。

伊朗受到袭击後，可能试图封锁霍尔木兹海峡这一全球重要石油运输航线，或袭击沙特油田，导致油价急速上升，进而严重影响美国经济，威胁美国总统奥巴马的连任。

不过石油交易商最担忧的包括：伊朗在霍尔木兹海峡布雷，像两伊战争期间那样攻击过往船只，以及称其水域上船只的过往不合法。

如果伊朗成功向以色列境内发射导弹，奥巴马将面临国内要求支持以色列行动的压力，并协助以色列进行防御。

专家认为，以色列没有能力独立摧毁伊朗核设施，因此将非常欢迎美国的帮助。（完）