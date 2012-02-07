以色列袭击伊朗或将美国与全球经济拖下水

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透慕尼黑2月5日电--以色列若袭击伊朗核设施，将重创全球经济，导致伊斯兰战斗精神复苏，还可能将美国拖入地区战争,而无论美国是否支持该袭击。
更为严重的是，一旦以色列袭击伊朗，伊朗对生产核武器的任何疑虑都将不复存在。
以上这些是美国和欧洲长期以来对以色列袭击伊朗後果的假设。随着以色列反复警告和平解决伊朗核问题的机会可能正在消失，西方国家更为急迫地重估这些假设。
西方专家希望，以色列在袭击伊朗前进行长期和深入的考虑。很多人担心袭击将引发更加广泛的冲突。
“袭击伊朗核设施是明确地决定向伊朗开战，”美国前战略武器削减谈判首席代表Richard Burt在慕尼黑安全会议间隙对路透称。
“存在很大的不确定性，所有的基本上都是负面的，这是美国参谋长联席会议一直不太赞同袭击伊朗的一个原因。”
分析人士称，在对伊朗核项目动武的问题上，以色列和西方国家的观点分歧加大。
《纽约时报》近期报导，以色列领导人根据情报评估和学术研究，认为若以色列袭击伊朗核设施，不会引发地区战争、武装分子的攻击以及油价大幅上涨等灾难後果。
若遭受袭击，伊朗可能驱逐国际原子能机构专家，并退出核不扩散条约，令谈判解决核问题的可能性消失。
“届时将没有任何一个国家会谴责伊朗，反倒都会谴责以色列。一旦伊朗退出核不扩散条约，制裁也就不复存在了，”布鲁金斯学会（Brookings Institution）萨班中东政策研究中心主任Ken Pollack称。
专家认为，袭击只会延缓伊朗核项目，而非将其摧毁。而一旦伊朗从袭击中恢复，则很可能寻求生产核武器。美国国际战略研究中心（CSIS, Center for Strategic and International Studies）中东项目主任Jon Alterman指出，伊朗将加倍努力生产威慑武器，以确保此类袭击不再发生。
伊朗受到袭击後，可能试图封锁霍尔木兹海峡这一全球重要石油运输航线，或袭击沙特油田，导致油价急速上升，进而严重影响美国经济，威胁美国总统奥巴马的连任。
不过石油交易商最担忧的包括：伊朗在霍尔木兹海峡布雷，像两伊战争期间那样攻击过往船只，以及称其水域上船只的过往不合法。
如果伊朗成功向以色列境内发射导弹，奥巴马将面临国内要求支持以色列行动的压力，并协助以色列进行防御。
专家认为，以色列没有能力独立摧毁伊朗核设施，因此将非常欢迎美国的帮助。（完）
--编译 李富强;审校 张家伟
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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