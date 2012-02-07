〔中国汇市〕人民币兑美元收涨,谨慎市场气氛中结汇盘略多(更新版)

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
(新增更多报价)
* 人民币兑美元收涨
* 中间价变化有限,谨慎气氛中结汇盘略多
* 市场关注欧债危机进展和习近平访美影响
路透北京/上海2月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收涨.中间价变化有限,谨慎市场气氛中可见结汇盘略多,推动人民币兑美元走强.
"今天(早盘)结汇略多一些,(人民币兑美元)往下走(涨)."上海一大型银行交易员称,"感觉市场氛围还是偏谨慎."
他并表示,市场当前多关注欧元区债务危机的最新进展,其进而会连带影响美元的走势.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3049 6.3044 6.3129 6.3116 6.3108 6.3121
两位受访交易员还指出,月中中国国家副主席习近平访美,是否将带来人民币的小幅升值,亦继续受到市场的关注.
美国白宫此前发表声明称,习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]
以下为北京时间16:43,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2660/10 6.2720
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2909/71 6.2960
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水229点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3278元.
东京汇市欧元周二在亚洲市场小跌,但多数交易商预期希腊最终将会达成纾困方案协议,尽管该国政界人士又延後一天决定是否接受痛苦的援助条件.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩/边竞; 审校 曾祥进
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该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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