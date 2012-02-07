〔中国汇市〕人民币兑美元收涨,谨慎市场气氛中结汇盘略多(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元收涨

* 中间价变化有限,谨慎气氛中结汇盘略多

* 市场关注欧债危机进展和习近平访美影响

路透北京/上海2月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收涨.中间价变化有限,谨慎市场气氛中可见结汇盘略多,推动人民币兑美元走强.

"今天(早盘)结汇略多一些,(人民币兑美元)往下走(涨)."上海一大型银行交易员称,"感觉市场氛围还是偏谨慎."

他并表示,市场当前多关注欧元区债务危机的最新进展,其进而会连带影响美元的走势.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3049 6.3044 6.3129 6.3116 6.3108 6.3121

两位受访交易员还指出,月中中国国家副主席习近平访美,是否将带来人民币的小幅升值,亦继续受到市场的关注.

美国白宫此前发表声明称,习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]

以下为北京时间16:43,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2660/10 6.2720

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2909/71 6.2960

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水229点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3278元.

东京汇市欧元周二在亚洲市场小跌,但多数交易商预期希腊最终将会达成纾困方案协议,尽管该国政界人士又延後一天决定是否接受痛苦的援助条件.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/边竞; 审校 曾祥进

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>