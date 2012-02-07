《外汇动态》轧平空仓或为欧元/美元空头的最大风险

《全球汇市》欧元处于守势，因法国大选情势令投资者神经紧绷

* 勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 * 希腊救助谈判取得进展，令欧元获得喘息之机 * 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 路透东京2月21日 - 欧元周二处于守势，法国总统大选可能会颠覆现状，由此引发的担忧给欧元带来压力。自从去年英国公投退欧和美国选举之后，反建制热潮兴起。 法国公债相对德国公债的利差升高至2012年年底以来最高，之前的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞与竞争对手之间的差距缩小。 欧元兑美元 报1.0614，周一波动不大，部分原因是美国适逢假日休市。该货币对本月迄今累计下挫1.75%。 “每个人都从去年的重大意外中吸取了教训。人们可能不愿承担太大风险。鉴于距离选举还有一段时间，欧元可能进一步承压，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。 法国总统第一轮选举将于4月23日举行，在首轮选举中领先的两位候选人将在5月7日的第二轮选举中一决雌雄。 由于法国社会党的Benoit Hamon与强硬左派竞争对手Jean-Luc Melan