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债券 | 2012年 2月 7日 星期二 17:19 BJT

《外汇动态》轧平空仓或为欧元/美元空头的最大风险

0846GMT--尽管希腊情势不定正令投机客持有欧元兑美元EUR=的空头仓位,但至今尚没有足够的消息来再次引燃欧元兑美元的下行走势.

希腊违约或退出欧元区的风险,仍被视为远低於达成一项修补该国财政的协议的机率.

若如此,当前谈判的结果将不会压低欧元.

竭力作空欧元的交易员们可以买回欧元兑美元,或者按兵不动期待欧元下滑.

对持有欧元兑美元仓位的交易员来说,规模远超预期的轧平空仓操作是一个更大的风险因素.

若欧元兑美元升穿1.3260,可能会引发上述操作.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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