〔中国央行〕加快信贷产品和服务方式创新,全面提升信贷政策导向力--新闻稿

路透北京2月7日电---中国央行称,将加快信贷产品和服务方式创新,全面提升信贷政策导向力,促进经济发展方式转变和经济结构调整,引导信贷资源更多地向"三农"和民生领域倾斜.

周二刊登在中国央行网站上的新闻稿称,今年将继续落实差别化住房信贷政策,加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,满足首次购房家庭的贷款需求.

"继续推动信贷资产证券化等金融创新,积极稳妥地发展安全、简单、适用的金融衍生产品,为银行转变经营模式创造条件,提高其抵御风险能力与服务实体经济水平."央行称.

央行并表示,将规范黄金市场秩序,加强黄金市场管理.组织协调相关部门依法规范黄金市场交易,推动黄金市场健康发展.(完)

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