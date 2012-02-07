〔中国央行〕加快信贷产品和服务方式创新,全面提升信贷政策导向力--新闻稿

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透北京2月7日电---中国央行称,将加快信贷产品和服务方式创新,全面提升信贷政策导向力,促进经济发展方式转变和经济结构调整,引导信贷资源更多地向"三农"和民生领域倾斜.
周二刊登在中国央行网站上的新闻稿称,今年将继续落实差别化住房信贷政策,加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,满足首次购房家庭的贷款需求.
"继续推动信贷资产证券化等金融创新,积极稳妥地发展安全、简单、适用的金融衍生产品,为银行转变经营模式创造条件,提高其抵御风险能力与服务实体经济水平."央行称.
央行并表示,将规范黄金市场秩序,加强黄金市场管理.组织协调相关部门依法规范黄金市场交易,推动黄金市场健康发展.(完)
欲知更多详情,请浏览中国央行网站(www.pbc.gov.cn/)
--发稿 谢衡; 审校 黄凯
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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