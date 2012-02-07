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市场报道 | 2012年 2月 7日 星期二 17:09 BJT

《外汇动态》欧元盘初涨势失去动能

0854 GMT--欧元盘初的涨势失去动能,遭遇一些来自俄罗斯账户的卖盘.

现汇交易员表示,在1.3130和1.3110下方有中小型停止单,1.3080下方有规模更大的停止单.

德国商业银行表示,其接受的订单情况表明在当前汇价水准,欧元卖单超过买单,而在1.3060附近买卖单平衡.

欧元兑美元日内持平,报1.3140.(完)

--编译 王洋;审校 白云

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