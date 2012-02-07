(重温稿)〔路透调查〕台湾30年新券101/4得标利率料落在1.85-1.88%下缘

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
* 标售时间:周三(8日),金额预定350亿台币
* 得标利率料在1.85-1.88%
* 资金浮滥及寿险补券,料令得标利率落於区间下缘
路透台北2月7日电---路透调查显示,在手中资金浮滥,且第一季又因公司债发行空窗期无法补券,台湾周三将标售的30年新券101/4A01104=TWO料在寿险业补券需求强劲带动下,得标利率有机会落在1.85-1.88%预期区间下缘.
交易商指出,农历春节过後,由於公债、公司债以及结构性商品纷纷到期,普遍感觉资金明显增多.不过欧债危机令金融机构去杠杆化成为趋势,在到期资金料不再投入结构性商品,且第一季又是公司债发行空窗期的状况下,参与长券标售,似乎成为寿险业去化资金的少数管道.
"大家补券压力都蛮大的...先拿到,债息也比较多."一大型寿险业交易员称.
另一中型寿险业交易员则指出,第一季是公司债发行的空窗期,纵然期间有三期长券标售,但似乎无法满足寿险业的胃纳量.
但他也指出,今年在水电、能源价格可能合理化调升下,全年消费者物价年增率可能会向2.0%靠拢,央行不但没有降息空间,说不定还有升息压力,这点对债市是不利因素.
另一大型寿险业交易员称,资金行情已让五年券101/1殖利率反映对央行降息的预期,在利率跌无可跌,且考虑利差损下,寿险应不至於过度追价."标在1.85%附近应该比较合理."
央行将在周三代财政部标售101/4,金额350亿台币,预计中午宣布结果.周二101/4发行前交易(when-issued)没有成交,该券在发行前交易期间的高点落在1.8700%,低点则为1.8600%.
去年11月标售的30年增额公债100/8R,当时得标利率为1.900%,此期券银行业持有比重为1.34%,证券业则为44.33%,票券业1.83%,保险业为52.5%.[ID:nCT0420274]
以下为交易商对101/4期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
======================================
凯基证券 1.85 1.88
大华证券 1.85 1.90
兆丰金证券 1.85 1.88
中国信托 1.85 1.90
大型寿险1 1.85 1.87
大型寿险2 1.84 1.87
大型寿险3 1.85 1.88
中型寿险 1.84 1.86
大行金融机构 1.85 1.89
======================================
中值 1.85 1.88 (完)
参看台湾债市相关新闻,请点选[TW-DBT-CMN];路透调查请点选[CPOLL]
--记者 董永年; 审校 乔艳红
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
================== 今日重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。 中华汽车公布中期业绩。 新创建公布中期业绩。 新世界百货公中期业绩。 09:00 中石化炼化工程股东特别大会。 11:30 首创置业全年业绩发布会。 14:30 第一拖拉机股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月22日（周三） 公布2016年第四季及全年GDP。 信和置业公布中期业绩。 安踏体育公布全年业绩。 堡狮龙公布中期业绩。 11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。 14:30 华融投资
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。