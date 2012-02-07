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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 17:29 BJT

〔中港股市〕沪综指收低1.7%跌破2,300点支撑,拖累香港市场走势

* 恒指收跌0.1%,沪综指下跌1.7%

* 存准率下调的希望受挫,令内地散户投资者不安

* 沪港两市成交萎缩

* 钢铁股下滑,此前工信部发出行业获利警告

路透香港2月7日电---中国股市周二录得近两个月以来最大单日跌幅,沪综指跌破关键技术支撑,预示未来将进一步走弱,此前市场有关存款准备金率将很快下调的期望受挫.

在内地市场跌势的影响下,香港市场回吐早先涨幅.恒生国企指数.HSCE下跌0.6%.恒生指数.HSI跌0.1%.

上证综指.SSEC收低1.7%,至2,291.9点,跌破2,300点的技术支撑,该点位在过去一个月的大部分时间内构成压力位限制涨势.

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