〔中港股市〕沪综指收低1.7%跌破2,300点支撑,拖累香港市场走势

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
* 恒指收跌0.1%,沪综指下跌1.7%
* 存准率下调的希望受挫,令内地散户投资者不安
* 沪港两市成交萎缩
* 钢铁股下滑,此前工信部发出行业获利警告
路透香港2月7日电---中国股市周二录得近两个月以来最大单日跌幅,沪综指跌破关键技术支撑,预示未来将进一步走弱,此前市场有关存款准备金率将很快下调的期望受挫.
在内地市场跌势的影响下,香港市场回吐早先涨幅.恒生国企指数.HSCE下跌0.6%.恒生指数.HSI跌0.1%.
上证综指.SSEC收低1.7%,至2,291.9点,跌破2,300点的技术支撑,该点位在过去一个月的大部分时间内构成压力位限制涨势.
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。