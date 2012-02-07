《外汇动态》期待通过探寻欧元/美元顶部来锁定获利的策略或难成行

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
0900GMT--许多交易员愿意作空欧元兑美元EUR=,很少有人想持有欧元兑美元多仓.
多数欧元兑美元的买单来自那些寻找顶部投资者的来锁定获利买盘.但该投资策略只有逢下跌时才能够获利了结.否则,那些探寻顶部的投资者将仅是给本已极度作空欧元的市场增加几道停止单而已.
昨日欧元兑美元未能跌穿1.3000,随後涨回至1.3000-1.3250区间内的中性水准.
目前可在1.3080-00和1.3040-60见到许多买单.
日线图一目均衡云区底部在1.3095,55日移动均线切入位1.3071目前为欧元兑美元可能上探近期高位提供支持.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
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该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。