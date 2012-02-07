〔中国央行〕将加快信贷产品等金融创新,提高银行抵御风险能力(更新版)

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
(新增更多评论和背景)
* 加快信贷产品创新,继续推动信贷资产证券化
* 积极稳妥发展金融衍生产品,提高银行抵御风险能力
* 满足首次购房家庭的贷款需求
路透北京2月7日电---中国央行周二明确表示将加快信贷产品创新,继续推动信贷资产证券化等金融创新.分析人士认为,这正是监管层在降低了分红率以提升银行内生增长能力之後,以创新资本工具保护银行资本可持续增长的又一举措.
刊登在中国央行网站上的新闻稿称,将加快服务方式创新,全面提升信贷政策导向力,促进经济发展方式转变和经济结构调整,引导信贷资源更多地向"三农"和民生领域倾斜.
"积极稳妥地发展安全、简单、适用的金融衍生产品,为银行转变经营模式创造条件,提高其抵御风险能力与服务实体经济水平."中国央行称.
西南证券首席经济学家王剑辉就表示,加快信贷产品创新、推进信贷资产证券化的提法值得重视.
"这可能意味着银行系统开始筹划应对可能出现的不良资产问题.同时通过证券化加速政策性贷款,比如三农、民生等的流动性,减少银行相关的後顾之忧."王剑辉说.
他并认为,中资银行业在2008-09年大规模贷款後,出现不良资产的时间窗口就是在2012-13年时开启.
中央汇金公司上周五称,为提高大型银行通过自身积累支持可持续发展的能力,拟支持工商银行(1398.HK)等三大银行2011年分红比例继续下调5个百分点,农业银行(1288.HK)分红比例维持不变.[ID:nCN1370246][ID:nCN1371242]
今年国内外宏观经济面临的不确定性风险增大,而中国银行体系是经济增长最重要的助推器,亦是保障房等重点基础建设的主要资金来源.保护银行资本可持续增长,维持银行体系的稳健,避免不同风险的叠加效应,或将成为中国经济在龙年实现软着陆的关键.
**满足首次购房家庭的贷款需求**
中国央行还表示,将继续落实差别化住房信贷政策,加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,满足首次购房家庭的贷款需求.
"强调满足首次购房家庭的贷款需求,也算是对房地产贷款政策的一点微调.但显示了央行表明既要坚持调控政策方向,又要避免正常的民生需求受到影响."王剑辉说.
中国工商银行(601398.SS)行长杨凯生此前称,该行整个按揭贷款具备抗御市场波动的能力,而且现在90%以上的按揭贷款贷给了首套房,开发贷款的不良率亦在降低.
2011年在号称"史上最严"的房地产调控之下,中国房地产贷款的增速亦见明显下滑;去年末人民币房地产贷款余额的同比增速大幅回落了13.5个百分点,且全年增量占同期各项贷款增量的比例亦比上年低9.4个百分点.[ID:nCN1357208]
中国总理温家宝此前在全国金融工作会议上强调,要坚持金融服务实体经济的本质要求.从多方面采取措施,确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题.[ID:nCH0092873]
央行并表示,将规范黄金市场秩序,加强黄金市场管理.组织协调相关部门依法规范黄金市场交易,推动黄金市场健康发展.(完)
欲知更多详情,请浏览中国央行网站(www.pbc.gov.cn/)
--发稿 谢衡; 审校 丁淑琴
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。