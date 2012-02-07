〔中国央行〕将加快信贷产品等金融创新,提高银行抵御风险能力(更新版)

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* 加快信贷产品创新,继续推动信贷资产证券化

* 积极稳妥发展金融衍生产品,提高银行抵御风险能力

* 满足首次购房家庭的贷款需求

路透北京2月7日电---中国央行周二明确表示将加快信贷产品创新,继续推动信贷资产证券化等金融创新.分析人士认为,这正是监管层在降低了分红率以提升银行内生增长能力之後,以创新资本工具保护银行资本可持续增长的又一举措.

刊登在中国央行网站上的新闻稿称,将加快服务方式创新,全面提升信贷政策导向力,促进经济发展方式转变和经济结构调整,引导信贷资源更多地向"三农"和民生领域倾斜.

"积极稳妥地发展安全、简单、适用的金融衍生产品,为银行转变经营模式创造条件,提高其抵御风险能力与服务实体经济水平."中国央行称.

西南证券首席经济学家王剑辉就表示,加快信贷产品创新、推进信贷资产证券化的提法值得重视.

"这可能意味着银行系统开始筹划应对可能出现的不良资产问题.同时通过证券化加速政策性贷款,比如三农、民生等的流动性,减少银行相关的後顾之忧."王剑辉说.

他并认为,中资银行业在2008-09年大规模贷款後,出现不良资产的时间窗口就是在2012-13年时开启.

中央汇金公司上周五称,为提高大型银行通过自身积累支持可持续发展的能力,拟支持工商银行(1398.HK)等三大银行2011年分红比例继续下调5个百分点,农业银行(1288.HK)分红比例维持不变.[ID:nCN1370246][ID:nCN1371242]

今年国内外宏观经济面临的不确定性风险增大,而中国银行体系是经济增长最重要的助推器,亦是保障房等重点基础建设的主要资金来源.保护银行资本可持续增长,维持银行体系的稳健,避免不同风险的叠加效应,或将成为中国经济在龙年实现软着陆的关键.

**满足首次购房家庭的贷款需求**

中国央行还表示,将继续落实差别化住房信贷政策,加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,满足首次购房家庭的贷款需求.

"强调满足首次购房家庭的贷款需求,也算是对房地产贷款政策的一点微调.但显示了央行表明既要坚持调控政策方向,又要避免正常的民生需求受到影响."王剑辉说.

中国工商银行(601398.SS)行长杨凯生此前称,该行整个按揭贷款具备抗御市场波动的能力,而且现在90%以上的按揭贷款贷给了首套房,开发贷款的不良率亦在降低.

2011年在号称"史上最严"的房地产调控之下,中国房地产贷款的增速亦见明显下滑;去年末人民币房地产贷款余额的同比增速大幅回落了13.5个百分点,且全年增量占同期各项贷款增量的比例亦比上年低9.4个百分点.[ID:nCN1357208]

中国总理温家宝此前在全国金融工作会议上强调,要坚持金融服务实体经济的本质要求.从多方面采取措施,确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题.[ID:nCH0092873]

央行并表示,将规范黄金市场秩序,加强黄金市场管理.组织协调相关部门依法规范黄金市场交易,推动黄金市场健康发展.(完)

欲知更多详情,请浏览中国央行网站(www.pbc.gov.cn/)