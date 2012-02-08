中国或派特使赴中东讨论叙利亚问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月7日电---中国外交部周二称，中方考虑派遣一名特使前往中东，讨论叙利亚危机问题。

中国和俄罗斯否决了联合国安理会支持阿拉伯国家敦促叙利亚总统阿萨德下台计划的决议草案。俄罗斯已派出外长拉夫罗夫前往大马士革，预计将於周二与阿萨德会晤。

叙利亚霍姆斯市（Homs）周二再遭炮火猛烈攻击。活动人士及当地居民称，反对阿萨德执政的抗议活动周一遭镇压，造成至少95名平民死亡。

阿盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）称，俄罗斯和中国对决议草案投否决票，已经失去了在阿拉伯国家的外交信誉。

但中国外交部发言人刘为民称，中国一直是阿拉伯人民的朋友，中国或将派出特使前往中东。

刘为民在例行记者会上称，中方希望俄罗斯的斡旋获得成功，中方一直密切关注叙利亚局势发展。

刘为民称，中方考虑派遣特使前往该地区、西亚和北非，积极主动地为解决叙利亚问题作出建设性举措。

他还表示，中国人民是叙利亚和阿拉伯人民的朋友，中国一直与阿拉伯世界合作解决各种问题。

他表示，中方相信，阿拉伯国家将沿着自主选择的道路发展，在国际社会的帮助下，维护和平、稳定与发展。（完）