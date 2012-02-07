〔路透基点〕中国联合水泥寻求7.98亿元三年期贷款用於收购--RLPC

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透香港2月7日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,中国联合水泥集团有限公司将寻求7.98亿元人民币三年期贷款,用於收购韩国大宇国际公司旗下的大宇水泥(山东)有限公司.
据称该交易的利率为中国央行基准利率的110%,数家中资和外资银行正在考虑此项交易.
国际水泥行业信息提供商CemWeek去年报导称,中国联合水泥於8月9日签署协议,收购大宇水泥(山东)100%的股权.
一位银行业消息人士称,该交易或耗资超过18亿元人民币,其中半数将通过贷款支付.
另一位消息人士称,收购交易仍未完成,该贷款将会在收购完成後再启动.
中国联合水泥在2009年3月签署了11亿元人民币的两批次贷款协议,用於补充运营资本,牵头行为中国中信银行.
该贷款包括7.8亿元人民币的三年期A批贷款和3.2亿元人民币的一年期B批循环信贷.两个批次的价码为央行基准利率的95%.(完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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