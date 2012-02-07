〔路透基点〕中国联合水泥寻求7.98亿元三年期贷款用於收购--RLPC

路透香港2月7日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,中国联合水泥集团有限公司将寻求7.98亿元人民币三年期贷款,用於收购韩国大宇国际公司旗下的大宇水泥(山东)有限公司.

据称该交易的利率为中国央行基准利率的110%,数家中资和外资银行正在考虑此项交易.

国际水泥行业信息提供商CemWeek去年报导称,中国联合水泥於8月9日签署协议,收购大宇水泥(山东)100%的股权.

一位银行业消息人士称,该交易或耗资超过18亿元人民币,其中半数将通过贷款支付.

另一位消息人士称,收购交易仍未完成,该贷款将会在收购完成後再启动.

中国联合水泥在2009年3月签署了11亿元人民币的两批次贷款协议,用於补充运营资本,牵头行为中国中信银行.

该贷款包括7.8亿元人民币的三年期A批贷款和3.2亿元人民币的一年期B批循环信贷.两个批次的价码为央行基准利率的95%.(完)