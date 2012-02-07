〔中国能源〕发改委将自周三起上调国内汽柴油零售价格--息旺能源

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透北京2月7日电---息旺能源(C1)引述消息人士称,自2月8日(周三)起将汽油、柴油零售价上调300元人民币/吨.这是中国今年以来首次调整成品油价格.
C1网站报导援引两大石化集团内部人士称,周三(8日)零时起,国家发改委将上调国内汽柴油最高零售价,汽柴油涨幅均为300元/吨.相当於汽油上调约0.22元/升,柴油约0.25元/升.
调整後,国内汽柴油最高零售价均价分别为9,380元/吨和8,530元/吨,分别上调3.30%和3.65%.
中国在去年共三次调整成品油价格,分别於2月和4月两次上调,并於10月下调汽柴油零售价格.[ID:nCN1374798]
按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.(完)
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--发稿 李然; 审校 乔艳红
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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