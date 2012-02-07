《外汇动态》欧元/美元买卖单布局说明市场关注过去两周的交投区间

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
0936GMT--欧元兑美元EUR=买卖单的布局情况反映出市场关注重点缩窄至过去两周的交投区间1.3000-1.3250.
买单挂在1.3090-00,日线图一目均衡云区底部在1.3095.更多买单挂在1.3070-00,55日移动均线切入位在1.3071.少量停止单在该切入位下方.
再往下更多买单挂在1.3040-60,大规模买单挂在1.3020-30(2月1-6日的低点在1.3026-1.3027).大规模停止单挂在1.3020-30下方.之後1.2624-1.3235升势的38.2%回档位1.3002上方有买盘.
21日移动均线切入位1.2977支持目前的修正行情.
上档方面,中长期投资大户/亚洲国家央行的卖单挂在1.3165-80,Gamma卖单挂在1.3200.停止单挂在1.3210-20.大规模卖单挂在1.3220-35.年内高点为1.3235.再往上的停止单挂在1.3240-45.大规模停止单挂在1.3260上方(1.3257为12月12日的日高).(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
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