《外汇动态》欧元/美元买卖单布局说明市场关注过去两周的交投区间

0936GMT--欧元兑美元EUR=买卖单的布局情况反映出市场关注重点缩窄至过去两周的交投区间1.3000-1.3250.

买单挂在1.3090-00,日线图一目均衡云区底部在1.3095.更多买单挂在1.3070-00,55日移动均线切入位在1.3071.少量停止单在该切入位下方.

再往下更多买单挂在1.3040-60,大规模买单挂在1.3020-30(2月1-6日的低点在1.3026-1.3027).大规模停止单挂在1.3020-30下方.之後1.2624-1.3235升势的38.2%回档位1.3002上方有买盘.

21日移动均线切入位1.2977支持目前的修正行情.

上档方面,中长期投资大户/亚洲国家央行的卖单挂在1.3165-80,Gamma卖单挂在1.3200.停止单挂在1.3210-20.大规模卖单挂在1.3220-35.年内高点为1.3235.再往上的停止单挂在1.3240-45.大规模停止单挂在1.3260上方(1.3257为12月12日的日高).(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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