〔表格〕12月工业生产较前月下降2.9%,创2009年1月以来最大降幅

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透2月7日电---德国经济部周二公布,德国12月工业生产较前月下滑2.9%,路透调查预估为下滑0.3%,11月从下降0.6%修正为持平.
以下为详细数据(经季节调整):
工业生产 11年12月 11年11月
较上月(%) -2.9 持平
指数(2005年为基期) 109.4 112.7
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--编译 王洋; 审校 张涛
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
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