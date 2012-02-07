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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 19:14 BJT

〔表格〕12月工业生产较前月下降2.9%,创2009年1月以来最大降幅

路透2月7日电---德国经济部周二公布,德国12月工业生产较前月下滑2.9%,路透调查预估为下滑0.3%,11月从下降0.6%修正为持平.

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 11年12月 11年11月

较上月(%) -2.9 持平

指数(2005年为基期) 109.4 112.7

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--编译 王洋; 审校 张涛

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