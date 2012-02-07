(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,元宵後资金回笼力道减弱

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
* 短率大致平稳,期初小进小出
* 短票利率区间变宽
* 部分银行预留资金竞标一年期存单
记者 林妙容
路透台北2月7日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳.上日元宵节过後,通货回笼力道减弱,今日央行存单到期亦仅有220亿台币,市场资金由上日宽松转而趋平,短率随之稳於区间.
在不急於消化大量余钱,且期初资金调度不见紧张的状况下,银行端依序小进小出,市况平稳.不过因应央行将於周四例行标售一年期存单,部分银行预留资金提前因应,少见大钱进出,利率也跟随上日承作区间,未有明显变化.
"元宵节过後,(通货)该回来的都回来了,不像之前钱一直涌进来,"一公股银行人士称.
央行已宣布将在本周四进行例行的一年期存单标售,金额1,000亿台币,周五发行.上月加权平均得标利率在0.899%.[ID:nCT0495721]
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.397%,上日在0.398%;区间在0.299-0.720%,同上日.
2-7天拆款利率在0.392-0.740%,同於上日.
据央行网站显示,上日公布的通货回笼数字只有67亿台币.今日则有178.3亿台币.
**短票区间稍宽**
短票方面,交易商指出,银行间买气维持不坠,发行量亦持於高档,票券商倾向於近日交易利率区间承作,避免利率变动过大.在央行周四标售一年期存单前,市场资金调度人士预估利率不会有太大波动,此後则视标售结果适时调整.
今日银行间30天内短票利率主要成交区间仍在0.84-0.85%,同上日.但较短天期票券亦见0.83%成交,高档区也因少数买家坚持而拉高至0.86%.
市场人士指出,明日央行存单到期2,592.50亿台币,较今日央行到期存单明显为多,加上一年期存单标售前,市场揣测央行或稍稍减弱冲销力道,令市场维持适度宽松,明日或有机会使得短率稳中再度偏软.
今日央行存单到期金额共220亿台币,发行2,089亿,发行余额增加1,869亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期共1兆4,159.75亿台币,接下来依序为周三2,592.5亿、周四1,443.5亿、周五4,919亿.
拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为123亿台币,累计超额准备为273亿台币,加计前期1%的超额准备为1,493亿台币.
**RP利率也持稳**
债市同业附买回(RP)利率周二持稳,为因应股票交割款,投信资金略显分配不均,惟寿险、银行端资金仍显充裕,补平缺口并不难.
资金调度人士指出,台股在开春急涨後,目前涨势已趋缓整理,却见股票型基金为应付交割,持续自RP市场走钱,尽管赎回笔数偏多但金额不大,交易商多能自寿险、银行以及一般企业找到新钱补齐缺口,整体资金供需还算调和.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 丁淑琴/乔艳红
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