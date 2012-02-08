〔中国能源〕汽柴油零售价周三起上调300元/吨至历史新高,为10个月来首次(更新版2)

(新增发改委正式公告及有关负责人评论)

* 发改委周三起上调汽柴油零售价300元/吨至历史新高

* 此为10个月来首次上调成品油价

* 中东地缘政治局势紧张,国际市场油价攀升

* 中国成品油调价窗口早在2月2日就已经打开

* 成品油定价机制改革措施仍在论证过程中

路透上海2月8日电---中国国家发展和改革委员会最新通知称,决定自2月8日(周三)起上调汽油、柴油零售价300元人民币/吨,至历史新高.此为中国今年以来首次调整成品油价格,亦为10个月来首次上调成品油价.

发改委网站的新闻稿表示,由於欧债危机有所缓解,加之中东地缘政治局势紧张,今年以来国际市场油价持续震荡攀升.2月2日,与国内油价挂钩的国际市场三种原油连续22个工作日移动平均价格比去年10月9日降价时上涨即超过4%,达到国内成品油价格调整的边界条件.但考虑到元宵佳节即将来临,因此适当推迟了调价时间.

"按机制适当上调国内成品油价格,有利於调动炼油企业生产积极性,保障国内市场供应,同时有利於合理引导社会消费,促进节能减排."发改委有关负责人称.

此外,对於完善成品油定价机制,以及新机制推出时机的问题,该负责人表示,成品油价格完善方案将主要围绕缩短调价周期、加快调价频率,改进成品油调价操作方式,以及调整挂靠油种等方面内容.

"有关改革措施目前仍在论证过程中,各方面基本达成共识後,拟向社会公开徵求意见."上述负责人表示.

发改委公告显示,上调300元/吨以後,国内汽柴油最高零售价均价分别为9,380元/吨和8,530元/吨.据路透测算,此次上调幅度分别为3.3%和3.6%.

行业网站--息旺能源昨日报导曾援引两大石化集团内部人士称,周三(8日)零时起,国家发改委将上调国内汽柴油最高零售价,汽柴油涨幅均为300元/吨.相当於汽油上调约0.22元/升,柴油约0.25元/升.[ID:nCN1374780]

中国在去年共三次调整成品油价格,分别於2月和4月两次上调,并於10月下调汽柴油零售价格.[ID:nCN1374798]

按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.(完)

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