(重温稿)〔中国能源〕行业网站称周三起汽柴油零售价将上调,为10个月来首次

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
* 国家发改委周三起将上调汽柴油零售价--息旺能源
* 上调幅度为300元人民币/吨,为10个月来首次上调
路透北京/上海2月7日电---息旺能源(C1)周二引述消息人士称,国家发改委将自2月8日(周三)起上调汽油、柴油零售价300元人民币/吨.这将是中国今年以来首次调整成品油价格,亦为10个月来首次上调成品油价.
一位中国石化公司人士亦向路透证实了上述消息.
C1网站报导援引两大石化集团内部人士称,周三(8日)零时起,国家发改委将上调国内汽柴油最高零售价,汽柴油涨幅均为300元/吨.相当於汽油上调约0.22元/升,柴油约0.25元/升.
调整後,国内汽柴油最高零售价均价分别为9,380元/吨和8,530元/吨,分别上调3.30%和3.65%.
中国在去年共三次调整成品油价格,分别於2月和4月两次上调,并於10月下调汽柴油零售价格.[ID:nCN1374798]
息旺能源的数据并显示,截至2月6日,国际市场三地(布伦特、迪拜、辛塔)原油均价变化率达到4.21%,而自1月27日起,C1计算的三地原油均价变化率开始突破4%,理论上调价窗口打开,但由於处在元宵节前的用油高峰季节,发改委推後了调价时间点,这跟2011年元宵节後马上上调零售价同出一辙.
按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.(完)
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--发稿 李然/边竞; 审校 丁淑琴
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