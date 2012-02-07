〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水下跌,因航煤需求低迷

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透新加坡2月7日电---亚洲航煤较柴油升水周二跌至近一个月低点,因该地区对航煤的需求走弱.
路透数据显示,2月航煤较柴油升水下跌0.39美元至每桶负1.18美元,而3月航煤较柴油升水下跌0.32美元至每桶负0.62美元.
由於欧美经济低迷,燃料价格高企,全球航空运输业面临旅行需求不振的局面.
了解中国市场的消息人士称,全球航空运输的放缓也蔓延至中国,中国旅客更多地选择高铁出行.
与此同时,亚洲的柴油需求持续坚挺,中国对柴油的需求也持稳.
不过消息人士表示,鉴於炼厂产能利用率高企且库存充足,中国的国有企业不太可能在现货市场上进口柴油.
在越南,行业消息人士称该国最大的燃料分销商Petrolimex可能不会在现货市场上进口2月柴油,因国内供给充裕.
另一位消息人士称,由於经济放缓和零售价格冻结,该国的国内需求也减弱.
3月柴油裂解价差GOSGCKMc1上涨0.30美元至每桶18.57美元,航煤裂解价差下跌0.02美元至每桶17.95美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 130.62 131.02 130.82 129.41 1.41 1.09
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.96 132.36 132.16 130.30 1.86 1.43
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.98 133.38 133.18 131.36 1.82 1.39
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.63 134.03 133.83 132.11 1.72 1.30
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 132.00 130.16 1.84 1.41
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 131.46 129.54 1.92 1.48 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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