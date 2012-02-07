〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水下跌,因航煤需求低迷

路透新加坡2月7日电---亚洲航煤较柴油升水周二跌至近一个月低点,因该地区对航煤的需求走弱.

路透数据显示,2月航煤较柴油升水下跌0.39美元至每桶负1.18美元,而3月航煤较柴油升水下跌0.32美元至每桶负0.62美元.

由於欧美经济低迷,燃料价格高企,全球航空运输业面临旅行需求不振的局面.

了解中国市场的消息人士称,全球航空运输的放缓也蔓延至中国,中国旅客更多地选择高铁出行.

与此同时,亚洲的柴油需求持续坚挺,中国对柴油的需求也持稳.

不过消息人士表示,鉴於炼厂产能利用率高企且库存充足,中国的国有企业不太可能在现货市场上进口柴油.

在越南,行业消息人士称该国最大的燃料分销商Petrolimex可能不会在现货市场上进口2月柴油,因国内供给充裕.

另一位消息人士称,由於经济放缓和零售价格冻结,该国的国内需求也减弱.

3月柴油裂解价差GOSGCKMc1上涨0.30美元至每桶18.57美元,航煤裂解价差下跌0.02美元至每桶17.95美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 130.62 131.02 130.82 129.41 1.41 1.09

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.96 132.36 132.16 130.30 1.86 1.43

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.98 133.38 133.18 131.36 1.82 1.39

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.63 134.03 133.83 132.11 1.72 1.30

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 132.00 130.16 1.84 1.41

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 131.46 129.54 1.92 1.48 (完)