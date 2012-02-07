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债券 | 2012年 2月 7日 星期二 20:21 BJT

〔伦敦美债〕公债价格小跌,希腊疑虑料支撑避险需求

路透伦敦2月7日电---美国公债价格周二在欧洲市场微跌,稍晚美国将进行本周的首次公债标售.对於希腊情势的担忧可能支撑避险需求.

美国公债期货TYv1跌5/64至131-19/32,交投清淡.美国本周将标售720亿美元新债,交易商为此预留空间.

"今天美国数据不多,所以焦点在於公债标售.在这些公债标售之前,市场可能略微处於守势,"伦敦的一名交易员表示.

美国财政部周二将标售320亿美元三年期公债,周三标售240亿美元10年期公债,周四标售160亿美元30年期公债.

指标10年期公债收益率US10YT=RR大致持稳於1.9065%.而30年期公债收益率US30YT=RR微跌0.7个基点,报3.0861%.

分析师预期周二的公债标售将顺利进行,但本周稍晚进行的10年和30年期公债可能挑战较大,标售前收益率可能走高.

中期来看,对於希腊发生无序违约的担忧可能支撑对美国公债的需求.(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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