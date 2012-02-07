〔伦敦美债〕公债价格小跌,希腊疑虑料支撑避险需求

中国基金：全国社保基金过去16年年化平均收益率为8.4%--副理事长
路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
路透伦敦2月7日电---美国公债价格周二在欧洲市场微跌,稍晚美国将进行本周的首次公债标售.对於希腊情势的担忧可能支撑避险需求.
美国公债期货TYv1跌5/64至131-19/32,交投清淡.美国本周将标售720亿美元新债,交易商为此预留空间.
"今天美国数据不多,所以焦点在於公债标售.在这些公债标售之前,市场可能略微处於守势,"伦敦的一名交易员表示.
美国财政部周二将标售320亿美元三年期公债,周三标售240亿美元10年期公债,周四标售160亿美元30年期公债.
指标10年期公债收益率US10YT=RR大致持稳於1.9065%.而30年期公债收益率US30YT=RR微跌0.7个基点,报3.0861%.
分析师预期周二的公债标售将顺利进行,但本周稍晚进行的10年和30年期公债可能挑战较大,标售前收益率可能走高.
中期来看,对於希腊发生无序违约的担忧可能支撑对美国公债的需求.(完)
--编译 张涛;审校 王洋
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* 勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 * 希腊救助谈判取得进展，令欧元获得喘息之机 * 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 路透东京2月21日 - 欧元周二处于守势，法国总统大选可能会颠覆现状，由此引发的担忧给欧元带来压力。自从去年英国公投退欧和美国选举之后，反建制热潮兴起。 法国公债相对德国公债的利差升高至2012年年底以来最高，之前的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞与竞争对手之间的差距缩小。 欧元兑美元 报1.0614，周一波动不大，部分原因是美国适逢假日休市。该货币对本月迄今累计下挫1.75%。 “每个人都从去年的重大意外中吸取了教训。人们可能不愿承担太大风险。鉴于距离选举还有一段时间，欧元可能进一步承压，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。 法国总统第一轮选举将于4月23日举行，在首轮选举中领先的两位候选人将在5月7日的第二轮选举中一决雌雄。 由于法国社会党的Benoit Hamon与强硬左派竞争对手Jean-Luc Melan
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利