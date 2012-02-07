〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差下跌,因出现额外现货供给

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透新加坡2月7日电---亚洲汽油裂解价差周二微跌,来到三周低点,因有来自印度的额外现货供给,令供给紧张的市场稍获喘息.
汽油裂解价差下跌0.49美元,报每桶升水9.31美元.
印度的Essar Oil正在出售最多55,000吨92号汽油,船期为3月5-9日,该项现货招标将在2月8日结束.
Essar自去年12月以来开始生产92号汽油.
汽油裂解价差一直受到欧美供给下降的支撑.
印度的Mangalore Refinery & Petrochemical(MPRL)本周售出一批92号汽油船货,为约八个月来首次,买家为维多.成交价为较中东95号汽油报价每桶升水约2.70美元.
在越南,Saigon Petro求购10,000吨船期为2月27日-3月2日的95号汽油,目的港为胡志明市.招标将在2月10日结束.
中国石化的一位高管周二表示,中国将从周三起将汽油零售价格每吨上调300元人民币.[ID:nCN1374780]
日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨19.00美元至每吨1,014.00美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨6.32美元至每吨升水145.58美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.91美元,至每桶14.59美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 1013.50/1014.50 1014.00 +19.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 110.46/110.56 108.40 +2.11
97号现货汽油GL97-SIN 130.55/130.65 129.60 +1.00
95号现货汽油GL95-SIN 127.45/127.55 127.20 +0.30
92号现货汽油GL92-SIN 125.05/125.15 123.90 +1.20
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.49/14.69 15.50 -0.91 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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