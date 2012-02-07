〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差下跌,因出现额外现货供给

路透新加坡2月7日电---亚洲汽油裂解价差周二微跌,来到三周低点,因有来自印度的额外现货供给,令供给紧张的市场稍获喘息.

汽油裂解价差下跌0.49美元,报每桶升水9.31美元.

印度的Essar Oil正在出售最多55,000吨92号汽油,船期为3月5-9日,该项现货招标将在2月8日结束.

Essar自去年12月以来开始生产92号汽油.

汽油裂解价差一直受到欧美供给下降的支撑.

印度的Mangalore Refinery & Petrochemical(MPRL)本周售出一批92号汽油船货,为约八个月来首次,买家为维多.成交价为较中东95号汽油报价每桶升水约2.70美元.

在越南,Saigon Petro求购10,000吨船期为2月27日-3月2日的95号汽油,目的港为胡志明市.招标将在2月10日结束.

中国石化的一位高管周二表示,中国将从周三起将汽油零售价格每吨上调300元人民币.[ID:nCN1374780]

日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨19.00美元至每吨1,014.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨6.32美元至每吨升水145.58美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.91美元,至每桶14.59美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 1013.50/1014.50 1014.00 +19.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 110.46/110.56 108.40 +2.11

97号现货汽油GL97-SIN 130.55/130.65 129.60 +1.00

95号现货汽油GL95-SIN 127.45/127.55 127.20 +0.30

92号现货汽油GL92-SIN 125.05/125.15 123.90 +1.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.49/14.69 15.50 -0.91 (完)