〔国际油市〕亚洲燃料油即期市场暴跌

路透新加坡2月7日电---亚洲燃料油市场周二走弱,回吐前一日的涨幅,在过去七个交易日中有六日下滑.即期市场遭遇逾一年来最大单日跌幅.

即将到期的2月/3月跨月价差合约下跌近三分之一,或每吨下跌3.25美元,至约两个月低点8.00美元左右.180cst和380cst燃料油的现货价差双双跌破升水10.00美元,为12月末以来首见.

人气下滑是对2月和3月套利船货大量流入的反应,此外还有投机性卖盘的原因.

一位在新加坡的西方交易员说:"今日价格下跌的主要触发点可能是处在高位的固定价格水平,这吸引了获利了结者和投机性卖家,也可能是一些恐慌的最终用户在价格上涨前大举对冲."

"尤其令人感到意外的是摩根士丹利今日的交易量相对很大,这可能是来自於最终用户的对冲操作,因该行像多数其它银行一样,削减了投机性仓位,"该交易员说.

3月燃料油裂解价差走阔0.47美元至贴水3.76美元,4月裂解价差走弱0.36美元,至贴水4.36美元.

180-cst燃料油上涨3.70美元至每吨723.45美元;380-cst品级燃料油上涨4.15美元至715.80美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 723.30 723.60 723.45 719.75 3.70 0.51

现货380CST燃料油 FO380-SIN 715.60 716.00 715.80 711.65 4.15 0.58

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 738.00 740.00 739.00 735.00 4.00 0.54

380CST船用燃料油升水 22.40 24.00 23.20 23.35 -0.15

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 9.25 9.75 9.50 11.15 -1.65 -14.80

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 10.00 10.50 10.25 11.50 -1.25 -10.87 (完)